الحرة نيوز –

قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على أسس وآليات توزيع الدعم الحكومي للجامعات الرسمية للعام الحالي والبالغ 72 مليون دينار.

وجاء قرار المجلس خلال الجلسة التي عقدها السبت الماضي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي قسم الدعم الحكومي المالي للجامعات الرسمية إلى جزأين: الاول، غير مباشر لتسديد مديونية الجامعات الرسمية، ودعم صندوق الطالب المحتاج بإجمالي 17.32 مليون دينار، والثاني دعم مباشر بإجمالي 54.629 مليون دينار.

ويأتي توزيع الدعم لتغطية نسبة من العجز المتراكم على الجامعات وتغطية فرق النفقات المتكررة لايرادات الرسوم الجامعية، وتعويض الجامعات عن التحاق الطلبة المستفيدين من قانون التقاعد المدني والعسكري، إضافة الى دعم الجامعات ذات الظروف الصعبة.

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وأخذ المجلس بالاعتبار عند توزيع الدعم اسس تميز الجامعات ومنها ترتيب الجامعة ضمن التصنيفات العالمية “Shanghai ،T.H.E ،Q.S”، نسبة الإداريين مقابل اعضاء هيئة التدريس، عمر الجامعة، نسبة طلبة التنافس إلى اجمالي الطلبة، دعم مشاريع التعليم التقني، مدى التزام الجامعات بقرارات مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وبلغت حصة الجامعة الاردنية من الدعم 8.740.133 مليون دينار بنسبة 12.1 % من مجموع الدعم الكلي، “اليرموك” 5.985.316 مليون بنسبة 8.3 %، “مؤتة” 8.768.382 بنسبة 12.2 %، “العلوم والتكنولوجيا مليون واحد بنسبة 1.4 %، “الهاشمية” مليون واحد بنسبة 1.4 %، “البلقاء التطبيقية” 8.599.296 بنسبة 11.9 %، “آل البيت” 6.427.700 بنسبة 8.9، “الحسين بن طلال” 9.021.335 بنسبة 12.5، “الطفيلة” 5.277.867 بنسبة 3 %، “الألمانية الأردنية” 2.179.970 بنسبة 3 %، فيما خصص 15 مليون دينار لصندوق دعم الطالب بنسبة 20.8 %.