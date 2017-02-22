الحرة نيوز –

امين عام احدى الوزارت يبلغ مجموع ما يتقاضاه من رواتب ما يقارب الـ23 الف دينار شهريا .

وعلم موقع الحرة هناك دراسة حبيسة الإدراج في إحدى المؤسسات الحكومية تكشف عن ان اسم الامين العام من ضمن اسماء المسؤولين اصحاب اعلى الرواتب في الاردن وعددهم (21) موظف درجة عليا.

ترى ماذا تقول حكومة الملقي وماذا تعني شعارات الحفاظ على المال العام وماذا يعني كل ذلك ونحن نرى ونسمع عن هدر موازنة الدولة في أمور لاطائل من ورائها

ويجري الحديث عن عجز في موازنة الدولة وخلاف ذلك من امور

الا يوجد خطة لوضع الأمور في نصابها الصحيح