الحرة نيوز –

كشف المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيدة الطاقة رسمي حمزة مباشرة الصندوق بتنفيذ مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس المملكة من خلال اختيار 100 مدرسة للعام 2017 كمرحلة أولى، للمناطق الأكثر برودة.

وأكد حمزة ان صندوق الطاقة المتجددة قام وبالشراكة مع كافة المعنيين بتطوير المبادرة الملكية لتكون برنامجاً من برامج الصندوق ليتم تنفيذه خلال 5-7 سنوات لتغطية وشمول 2600 مدرسة من خلال الطاقة الشمسية، بعد أن تم تكليفه بقيادة تنسيق الجهود المتعلقة بالمبادرة لتدفئة المدارس، لتوفير توفير بيئة تعليمية ملائمة في الغرف الصفية لجميع مدارس المملكة.

وأوضح ان الصندوق باشر بتنفيذ اعمال المشروع لتدفئة 100 مدرسة في مختلف محافظات المملكة خلال العام الجاري، لتنفيذ أعمال التدفئة اضافة إلى التبريد ليكون الحمل الكهربائي مغطى من خلال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة (الخلايا الكهروضوئية) على أسطح مباني المدارس و القيام بالأعمال المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من صيانة عامة للمباني والغرف الصفية وتغيير النوافذ والأبواب وتبديل مصابيح الانارة بمصابيح موفرة للطاقة نوع ( LED).

وأضاف كما سنعمل ضمن المبادرة على تركيب أنظمة السخانات الشمسية لتأمين المياه الساخنة وتنفيذ اعمال الدهان للمدارس لاضافة حالة من التجديد على حالة المبنى العامة للمدارس وتنفيذ حملة توعية شاملة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي حول تطبيقات ترشيد استهلاك الطاقة و الطاقة المتجددة.

واشار الى ان تنفيذ مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس من خلال الطاقة المتجددة سيساهم بشكل كبير في تخفيض كلف الطاقة والوقود في المدارس الحكومية، مقدرا كلفها حسب دراسات التدقيق الطاقي لمباني المدارس التي نفذها الصندوق نحو 5 آلاف دينار لاستهلاكات الكهرباء و2500 دينار لاستهلاكات الوقود سنويا .

وبين ان الصندوق يعمل على تنفيذ برامج لدعم قطاع الأبنية الحكومية، ومن ضمنها المدارس، والقطاع الخدمي، دور العبادة والقطاع الصناعي من خلال منح و دعم أسعار الفائدة والضمانات البنكية، أضافة إلى برامج لدعم الإبداع والإختراعات الجديدة في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة.

وقال ان برنامج الصندوق يستهدف فئات المشتركين المدعومة والتي تستهلك أقل من 600 كيلواط شهريا وهي الفئة التي تأخذ دعم على اسعار الكهرباء، موضحا ان القروض المقدمة ستمكن المواطنين من إعادة تدويره لتسهيل سداد وتخفيض الكلف المترتبة لشراء معدات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

ووقع صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إتفاقيات مع ممثلي الجمعيات المحلية (التعاونية والخيرية) في كافة محافظات المملكة لتعزيز استخدام أنظمة السخان والخلايا الشمسية للقطاع المنزلي من خلال تفعيل مشاركة جمعيات المجتمع المحلي في برامج الصندوق وفق آلية تمويل محددة، وعلى شكل دعم مالي مباشرللفئات المستفيدة ، من خلال جهة وسيطة (الجمعيات) لدعم تركيب نظم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للمنازل.

ويعتبر صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.