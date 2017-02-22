الحرة نيوز –

تحتفظ المملكة بمخزون استراتيجي من السلع والمواد الغذائية الأساسية تكفي لمدة 6 أشهر في الحالات الطبيعية بالاضافة الى كميات اخرى تعاقد التجار عليها ستصل على فترات.

وقال تجار ان ارتفاع اسعار عدد من السلع في السوق العالمي لم يترك تأثيراً قوياً على اسعارها محلياً وانعكس بشكل طفيف على المستهلك، مشيرين الى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لسوء محصول الاردن ورفع الدعم المقدم من الحكومات الاوروبية على مادة الحليب الجاف.

واظهرت اسعار السلع عالمياً ارتفاعاً في طن الحليب بلغ نحو 400 دولار، كما ارتفع طن الارز بمقدار 150 دولاراً في حين ارتفع سعر طن السكر بمعدل 40 دولاراً.

ويؤكد التجار ان المخزون الاستراتيجي الكبير ساهم في تقليل نسبة الارتفاع نظراً لشراء معظمه في فترات تعود للاشهر السابقة والسعر الطبيعي.

نقيب تجار المواد الغذائية السيد طارق خوري اكد ان الوضع التمويني في المملكة جيد، مشيراً الى وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة تزيد عن 6 أشهر بالاضافة الى وجود كميات تم التعاقد على شرائها من مصادر مختلفة وسيتم استيرادها على فترات زمنية متباعدة وحسب الحاجة.

وبين خوري ان المملكة تحتفظ بمخزون استراتيجي من السلع والمواد الغذائية على النحو التالي: 12 الف طن من الارز و 50 الف طن من السكر و 300 الف كرتونة حليب، بالاضافة الى وجود كميات كبيرة من اللحوم بأنواعها الطازجة والمجمدة والأسماك.

وفيما يتعلق بالقمح اشار الى وجود كميات جيدة بالاضافة الى ان المطاحن تعمل على توفير مادة الطحين بالكميات المطلوبة، مبيناً ان الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع العديد من الدول العربية والاجنبية بالاضافة الى سهولة النقل ومساعدة التجار على استيراد الكميات المطلوبة من السلع والمواد الغذائية خاصة الزيوت النباتية حيث يقوم التجار باستيراد هذه المواد من اسواق الامارات العربية المتحدة والسعودية والكويت ويمكن توفير جميع الكميات المطلوبة بالاضافة الى ما يتم توفيره محلياً.

من جانبها اعربت جمعية حماية المستهلك عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص في توفير جميع السلع والمواد الغذائية وبالأسعار الملائمة، مشيرة الى أهمية تكثيف الرقابة لضمان وصول سلعة آمنة للمستهلكين.

ودعت »حماية المستهلك« الى عدم تكديس المواد الغذائية لتوفرها في الأسواق وبكميات كبيرة وفي حالة شعور المستهلك بارتفاع اسعار سلعة عليه اللجوء الى سلعة أخرى وعدم الاعتماد على سلعة بحد ذاتها.