الحرة نيوز –

التقى وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات الأئمة المشرفين في قاعة الاجتماعات بمسجد الشهيد المؤسس الملك عبد الله الاول طيب الله ثراه.

واكد عربيات ان وزارة الاوقاف استحدثت مهمة الامام المشرف والذي يمثل الوزارة في ميدان العمل ويتبنى رسالتها ويسهم في تحقيق رؤيتها وهو الذي يطبق القانون والانظمة والتعليمات.

واوضح عربيات ان الامام المشرف يرتبط بمدير الاوقاف بمنطقته حيث يقوم بمتابعة الالتزام بالخطبة الموحدة بالمساجد التابعة للوزارة وتزويد المديرية بالملاحظات.

وشدد على ضرورة توحيد اللباس للائمة المشرفين الذي تتفق عليه الوزارة ليعطي المظهر الحسن لهم ويعكس صورتهم الجميله واللائقه للناس.

واضاف ان من مهام الائمة المشرفين تحفيز المصلين على تشكيل لجان الرعاية بالمسجد التي لا يوجد بها لجان كما يعمل على متابعة الوعاظ و الخطباء و المدرسين و المؤذنين والخدم ضمن برنامج محدد ومتابعة استهلاك الكهرباء والماء

كما اكد عربيات على اهمية الرسالة التي تقوم بها وزارة الاوقاف في التصدي لاعداء الدين الذين يريدون انتزاع الاسلام الحقيقي وتحويله الى اسلام مليء بالغلو والتكفير.

ولفت الى المشاريع الاصلاحية التي تقوم بها الوزارة والتي ستعيد الوزارة الى ريادتها الحقيقية في المضي قدما بمسيرة الاصلاح التي تقوم بها الدولة الاردنية.