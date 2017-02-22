الحرة نيوز -احمد المغثة

بدأ الاخضر المباراة هجوميا وبتشكيلة خلت من الثلاثي حسن عبد الفتاح وعبد الله ذيب وفرانشيسكو توريس بداعي الاصابة ، فكانت الخيارات بالنسبة للكابتن عدنان حمد الدفع بالرباعي الهجومي منذر ابو عمارة واحمد ماهر على الاطراف ، وليث البشتاوي كصانع العاب متحرك خلف المهاجم الوحيد بهاء فيصل .

هذه التوليفة الهجومية الشابة شكلت الخطورة المطلوبة على مرمى فريق النجمة ، بينما كان الياس ورجائي يتوليان مهمة البناء الهجومي من العمق واغلاق المساحات ، المفاجأة كانت الدفع بأدهم القرشي مكان عمر قنديل منذ البداية ولم يكن هناك تغيير على الثلاثي الضميري وخطاب وانتيتش والقائد عامر شفيع ، بالمقابل فإن الفريق اللبناني دخل المباراة بحذر شديد ومبالغ فيه بالاعتماد على الثلاثي الدفاعي بلال النجارين والصربي بيلانيتش وقاسم زين ، وتولى مسؤولية البناء الهجومي من الاطراف كلا من نادر مطر وماهر صابر ، وفي خط الوسط تواجد الثلاثي المحترف نيكولاس كوفي وحسن واسوا والسوري عبد الرزاق الحسين ، واعتمد على سرعة الهداف اكرم المغربي والجناح محمد الحسن .

وجه الاخضر أولى إنذاراته للضيف اللبناني مبكرا وتحديدا بالدقيقة الثانية عندما مرر احمد ماهر الكرة لبهاء فيصل الذي سدد كرة نموذجية تصدى لها التكتوك ببراعة ، تبعتها عرضية الدميري التي علت رأس كل من البشتاوي وماهر ، تلتها تسديدة منذر بالدقيقة 15 مرت بجانب المرمى ، ربع ساعة وسيطرة خضراء بالكامل ليدخل بعدها النجمة أجواء المباراة ومن هجمة مرتدة استطاع الحسن تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء باتجاه السوري الحسين تصدى لها شفيع ببراعة .

هذا وكانت أخطر فرص الوحدات بالدقيقة 23 عندما استطاع البشتاوي ان يمرر كرة ولا أروع باتجاه بهاء فيصل المتربص داخل منطقة الجزاء لم يحسن التصرف بها مودعا الكرة خارج المرمى ، بعدها سدد احمد ماهر كرة رائعة لم يستطع التكتوك السيطرة عليها محولا الكرة لركنية وحداتية ، وكانت محاولات النجمة بطيئة وسط سيطرة مطلقة للاخضر بوسط الملعب ، فكانت الكرات كلها تبدأ من الغاني كوفي في ظل تباعد خطي الوسط والهجوم وتماسك منتصف الملعب ، استمر الحال على ما هو عليه حتى لفظ الشوط الاول انفاسه الاخيرة والذي استطاع فيه لاعبو الاخضر فرض السيطرة لكن دون ان يحقق الهدف المطلوب .

قام الجنرال عدنان حمد باجراء تغيير اضطراري بخروج الحارس عامر شفيع ودخول البديل تامر صالح ، ولم يختلف الشوط الثاني عن سابقه ، فتفنن نجوم الاخضر بإضاعة الفرص ، بعد أن سنحت اكثر من فرصة للتسجيل اولاها كانت عبر النجم الاول منذر ابو عمارة عندما تجاوز ثلاث لاعبين صدها حارس النجمة على دفعتين ، ومن ثم رأسية بهاء فيصل وجدت يد التكتوك ، ومن ثم تسديدة الياس التي علت العارضة بقليل .

نقطة التحول بالمباراة كانت باخراج البشتاوي الذي قدم مستوى جيدا ودخول عمر قنديل ، هذا التبديل كان من شأنه ان يعدل من طريقة اللعب الاخضر فعاد قنديل لمركز الظهير الايمن ، وتولى ادهم القرشي مهمة الجناح الايمن على ان يتحول منذر ابو عمارة لمركز صناعة الالعاب للاستفادة من تسديداته ، هذا التبديل آتى أكله سريعا عندما استلم منذر الكرة وتقدم بالكرة وسدد كرة على يمين التكتوك كرة لا تصد ولا ترد مشعلا الملعب باكمله ، هذا الهدف جعل النجمة يتخلى عن واجباته الدفاعية فقام الكابتن بلال فليفل بالدفع بالجناح خالد التكه جي بديلا لكوفي ، تحسن الاداء النجماوي قليلا وسط تراجع في مستوى وسط الوحدات ، الذي اعتمد على جبهة ادهم وقنديل ومنذر ، ووسط غفلة دفاع الفريق النجماوي استطاع منذر ان ينكز الكرة باتجاه احمد ماهر الذي انفرد بالحارس لم يحسن التصرف بالكرة مضيعا هدفا محققا بالدقيقة 78 .

بقيت النتيجة غير مضمونة والحذر واضح على لاعبي الاخضر بين ضرورة التعزيز والاكتفاء بالنتيجة ، وسط محاولات شبه جادة من فريق النجمة للتعويض ، فما كان من حمد إلا ان يزج بفادي عوض بديلا لاحمد ماهر لاعطاء الفعالية في وسط الملعب ، وقد شهدت الدقائق الاخيرة ضغطا من الفريق اللبناني إلى ان انتهت المباراة بتحقيق فوز غالي وثمين في مستهل مشوار الوحدات بالبطولة .