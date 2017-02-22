الحرة نيوز –

التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري الملحق الثقافي في السفارة الألمانية بعمان الدكتور خوييم شبيربرغ، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف البرامج الأكاديمية.

وأكد الفاعوري خلال اللقاء حرص اليرموك على تعزيز علاقات التعاون التي تربطها مع مختلف المؤسسات التعليمية الألمانية، نظرا لسمعتها الأكاديمية المتميزة، وفي ضوء توجه اليرموك نحو العالمية والاستفادة من خبرات المؤسسات التعليمية الدولية العريقة، بما يعود بالنفع على طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية على حد سواء.

وأعرب عن استعداد اليرموك للتعاون مع السفارة وإمكانية تطوير برنامج اللغة الألمانية في قسم اللغات بكلية الآداب ليمنح درجة البكالوريوس في اللغة الألمانية، لاسيما وأنه يشهد إقبالا كبيرا من الطلبة، بالإضافة إلى إمكانية طرح برامج مشتركة بين اليرموك ومختلف الجامعات الألمانية، مشيدا بالتعاون الكبير بين كلية الآثار والأنثروبولوجيا في الجامعة ومختلف الجهات الألمانية ضمن مشاريع التعاون الدوري في مجال التنقيبات الأثرية وصيانتها.

وقال الفاعوري إن اليرموك تفخر بالمستوى المتميز لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الآثار فيها التي تمتاز بنشاط علمي وأكاديمي دولي غير مسبوق، والتي ستكون نواة للمركز الإقليمي الذي ستحتضنه اليرموك للتدريب وبناء الخبرات والقدرات في المنطقة لبناء وترميم وصيانة التراث الحضاري الذي تمتدميره بفعل النزاعات القائمة فيها بإشراف من الأمم المتحدة واليونسكو.

بدوره أشاد شبيربرغ بالسمعة الأكاديمية المتميزة التي تحظى بها جامعة اليرموك محليا ودوليا، وخاصة في مجال الآثار والحفاظ على الإرث الحضاري، لافتا إلى حرص السفارة على توطيد علاقاتها العلمية مع اليرموك وخاصة ضمن مشاريع التعاون الدولي للتبادل الطلابي وأعضاء الهيئة التدريسية، والمنح الدراسية للدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية.

وحضر اللقاء نائبا رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والإدارية الدكتور زياد السعد، والدكتور جمال أبو دولة، وعميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا في الجامعة الدكتور عبد الحكيم الحسبان