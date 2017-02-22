الحرة نيوز –

قال رئيس كتلة الاصلاح النيابية النائب عبدالله العكايلة إن الحكومة القت ثلاثة قنابل، امام مجلس النواب الثامن عشر، حيث كانت القنبلة الاولى اعادة تشكيل الحكومة من قبل هاني الملقي، دون مشاورة مجلس النواب.

حيث عقدت كتلة الإصلاح البرلمانية مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، تناول المشاركون فيه بعض القضايا، مشيرين الى ان التحالف الوطني يعد تجربة فريدة جمعت عدة أطياف سياسية تحت مظلة واحدة .

وقال العكايلة خلال المؤتمر، ان الكتلة قدمت مقترحات لتحصيل المبالغ المالية التي تقدر بـ 450 مليون دينار، عبر إجراءات تحمي المواطنين من رفع الأسعار.

وأضاف، ان الكتلة شاركت بفعالية بدورها الرقابي ووجهت عشرات الأسئلة للمعنيين بعدد من القضايا، مؤكدا أن الكتلة تمتلك خطة واضحة وشاملة للعمل عليها خلال الشهور القادمة من العمل البرلماني.

بدوره اكد النائب نبيل الشيشاني ان الكتلة ترحب وتسعى للتعاون مع الكتل والفعاليات البرلمانية الأخرى.

وقالت النائب حياة المسيمي إن كل عضو في الكتلة يتبنى ملفين بكافة القضايا يشارك فيها باجتماعات اللجان ويطلع الكتلة على مستجدات ملفاته، حيث تسعى كتلة الإصلاح الى فتح مكتب لكل نائب في دائرته ليتسنى له التواصل الأفضل مع الناخبين.

وأضافت، ان الكتلة لديها خطة عمل إعلامية، كما تمتلك خططاً عملية لعدد من المجالات المهمة مثل توسيع الكتلة نيابيا وشعبيا