الحرة نيوز –

بدعوة من ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية, عقد اجتماع في مقر حزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد “, ضم ممثلين عن الاحزاب والقوى اليسارية والقومية وعدد من الهيئات النقابية والشعبية وشخصيات وطنية, حيث تدارس الاجتماع التطورات السياسية والجماهيرية في ضور التدهور الحادّ الذي تشهده الاوضاع المعيشية والاجتماعية نتيجة الازمة الاقتصادية الخانقة والسياسات الحكومية الخاطئة التي أدّت إلى تفاقم الاوضاع العامة بصورة تنذر بمزيد من الكوارث الاجتماعية والسياسية في البلاد.

وقد ناقش الاجتماع مجمل هذه الاوضاع وخلص إلى ما يلي:

1- رفض واستنكار الاجراءات الاقتصادية الحكومية الاخيرة, التي مسّت شرائح اجتماعية واسعة وأدت إلى احتقان شعبي شديد جرى التعبير عنه بوسائل احتجاجية متنوعة, ويرى الاجتماع أن هذه القرارات من شأنها تهديد امن واستقرار الاردن وزيادة الاعباء المعيشية على الفقراء وابناء الطبقة المتوسطة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ظروف حرجة واستثنائية لذلك فإن الخروج من هذا المأزق الحاد لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار السياسات التبعية الراهنة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي.

2- في ظل إصرار الحكومة على تبني سياسات الافقار والجباية والتواطؤ مع كبار الرأسمالين والاثرياء على حساب قوت المواطن العادي وفي ظل إنكارها لخطورة التداعيات الاجتماعية المترتبة على هذه السياسات. فإن المجتمعين وعلى قاعدة المسؤولية الوطنية العالية يرون انه لا بدّ من تطوير ادوات النضال وتوحيدها وتأطيرها لإقرار برنامج انقاذ وطني بديل, يعتمد مبادئ: فك التبعية والتنمية الوطنية الشاملة والمساواة والعدالة الاجتماعية, وتتولى تنفيذه حكومة إنقاذ وطني تحظى بثقة الشعب.

3- يوجه الاجتماع تحية تقدير واحترام لجميع الحراكات الشعبية في كافة أرجاء الوطن التي عبرت عن عمق المعاناة اليومية للفئات الاجتماعية الاوسع المتضررة من نتائج السياسات الاقتصادية كما عبرت عن سخطها الشديد بسبب التجاهل الرسمي لمكافحة الفساد وعدم محاسبة الفاسدين المعتدين على المال العام والتواطؤ والانحياز السافر لكبار الاثرياء والرأسماليين على حساب القوت اليومي للمواطن العادي.

4- يرى المجتمعون أن التجاهل المستمر من قبل المؤسسات الرسمية للدور الشعبي التمثيلي والمنظم, وإقصائه عن المشاركة في القرار قد أسهم في تعميق الازمة السياسية والاقتصادية في البلاد وعليه فإن الاجتماع يتوجه إلى جميع المؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية لأخذ دورها الوطني وممارسة حقها في المشاركة والدفاع عن مصالح الوطن والشعب في مواجهة سياسات الإفقار والتجويع والإقصاء.

5- قرر المجتمعون الاعلان عن البدء في سلسلة من الفعاليات الشعبية والجماهيرية تعبرّ عن موقفها من السياسات الرسمية, وتوسيع الدعوة لتضم مزيداً من القوى الشعبية والاجتماعية المنظمة, وذلك على طريق تشكيل اطار وطني جامع على قاعدة برنامج انقاذ وطني ديمقراطي.

6- الدعوة للقيام بتظاهرة جماهيرية احتجاجية يوم الجمعة الموافق 24 / 2 / 2017 الساعة الثانية عشر ظهراً من امام مبنى مجمع النقابات المهنية باتجاه رئاسة الوزراء تحت شعار نعم لبرنامج انقاذ وطني بديل و لا لبرنامج التبعية والجباية والافقار ونعم لحكومة انقاذ وطني تتبنى برنامج الانقاذ الوطني البديل.

عمان 22 / 2 / 2017

الجهات الموقعة على البيان

1- الحزب الشيوعي الاردني

2- حزب البعث العربي الاشتراكي

3- حزب البعث التقدمي

4- حزب الحركة القومية

5- حزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد ”

6- الحزب الديمقراطي الاجتماعي

7- المنتدى العربي الناصري

8- اللجنة العليا لمجابهة التطبيع

9- النقابات المستقلة

10- التجمع القومي العربي

11- منتدى الفكر الاشتراكي

12- اتحاد الشباب الديمقراطي

13- منتدى الفكر الديمقراطي

14- الحملة الوطنية لمجابهة اتفاقية الغاز

15- تجمع ” معاً ”

16- حملة “الاردن تقاطع ”

17- جمعية مناهضة الصهيونية

18- اتحاد الشيوعيين الاردنيين

19- التجمع الديمقراطي الاردني

اضافة لعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة