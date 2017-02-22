الحرة نيوز –

موظف في جامعة البلقاء يبدأ إضراباً مفتوح عن الطعام بعد تنصل رئيس الجامعة من وعوده التي قطعها سابقا بإنهاء مشكلة تراكم فواتير التأمين الصحي لابنه المريض و كان رئيس الجامعة قد سبق وأعلن عبر الإعلام بذلك و أخلف بوعده و قام امن الكلية بالإعتداء على الموظف اليوم في خيمة اعتصامه و تمزيق اليافطات التي تناشد جلالة الملك و صادر خيمة الإضراب التي تحميه من البرد و أعلن الموظف بأنه سيستمر الى النهاية حتى لو أدى الى الموت و يحمل رئاسة الجامعة مسؤولية ابناءه

وقبل دقائق قام الأمن الجامعي بسحب هويات بعض الطلبة الذين ذهبوا لتفقد أحوال الموظف