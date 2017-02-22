الحرة نيوز –

قضت محكمة امن الدولة اليوم الاربعاء بالأشغال الشاقة 15 سنة على ثمانية من المجرمين المتورطين بالتخطيط لأعمال إرهابية لصالح عصابة داعش الارهابية وعلى مجرم اخر بالأشغال الشاقة 8 سنوات بتهمة الترويج لأفكار جماعة ارهابية .

وتضمنت القضية الاولى الحكم على متهم بالأشغال الشاقة 15 عاما والرسوم، بعد ان ثبت للمحكمة ان المتهم الذي سبق ان حكم في قضية إرهابية قد خطط لتنفيذ عملية ارهابية لصالح عصابة داعش الارهابية الذي ينتمي له.

وكان المتهم خطط لاستهداف مطار ماركا العسكري بواسطة حزام ناسف يحتوي على مواد متفجرة وسامة ، حيث اعترف بتصنيع حزام واحضر معدات كيميائية لهذه الغاية ، و مراقبته للمطار لتنفيذ عمليته الارهابية الا ان الاجهزة الامنية كانت له بالمرصاد وتم القبض عليه.

وفي القضية الثانية قضت محكمة امن الدولة بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة على ثلاثة اشخاص من المؤيدين لعصابة داعش الارهابية خططوا لتنفيذ اعمال ارهابية على الساحة الاردنية ، تضمنت استهداف اي طائرة اجنبية تهبط في مطار ماركا العسكري ، بتفجيرها بعبوة ناسفة مصنعة يدويا من قبلهم ، بالإضافة الى تفجير خط كهرباء ضغط عالي يمر من منطقة الغور الاردني باتجاه الضفة الغربية ، واستهداف عدة سفارات اجنبية بواسطة عبوات ناسفة صنعت لهذه الغاية .

وقالت المحكمة ان الاشخاص الثلاثة رصدوا الاهداف التي اتفقوا على استهدافها الا ان الاجهزة الامنية كانت متابعة لهم والقت القبض عليهم ، وضبطت المواد المتفجرة المصنعة والمواد الاولية التي كانوا يخططون لتصنيع المواد المتفجرة بها .

وقضت محكمة امن الدولة في القضية الثالثة بالأشغال الشاقة المؤقتة على اربعة متهمين مرتبطين بعصابة داعش الارهابية وعلى اتصال به في الخارج ، ويمتثلون لأوامره ، حيث طلبت العصابة منهم اخيرا تنظيم عمل ارهابي على الساحة الاردنية برصد جنود اردنيين في اثناء عودتهم لمنزلهم واستهدافهم بعملية ارهابية وقتلهم ، وتصوير العملية للقيام ببثها من خلال العصابة ونستبها لها .

واضافت المحكمة ان العصابة ارسلت لهذه الغاية حوالة مالية للإرهابيين لشراء الاسلحة وتنفيذ العملية ، وشراء مستلزمات اخرى ، واختاروا موقع التنفيذ بحافلة نقل جنود اردنيين في الزرقاء ، وكتبوا البلاغ الذي ستتم تلاوته عند نشر هذا التسجيل المصور وعندما اخذوا باعداد الخطوات اللازمة لتنفيذ العملية تمكنت الاجهزة الامنية من رصدهم والقبض عليهم .

وفي القضية الرابعة قضت محكمة امن الدولة على متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثماني سنوات بعد ان ثبت للمحكمة انه من المؤيدين والمنتمين والمروجين لعصابة داعش الارهابية ، واخذ على عاتقه ترويج افكار العصابة عبر شبكة الانترنت على معارفه واصدقائه سعيا لإيجاد حاضنة شعبية لها بين الاردنيين.