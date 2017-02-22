الحرة نيوز

لاتستطيع الجهات المختصة التقليل من شأن ظاهرة الانتحار العريبة عن المجتمع الأردني حيث تشير الأرقام الى فداحة خطورة هذه الظاهرة الناجمة عن عدة عوامل مركبة ومتداخلة سياسية واجتماعية وخطيرة

فقد انتحر شنقا عصر اليوم شاب في ال30 من عمره في منطقة شفا بدران

من المؤكد أن اسباب انتحاره هي اجتماعية واقتصادية وبسبب حالة الاحباط العام التي تستحوذ على معظم الشبان واليأس من اصلاح الوضع القائم حيث تردت الأحوال المعيشية للناس وارتفعت نسبة البطالة وانتشر الفساد والمحسوبية والواسطة وأخذ المتنفذون فرص الفقراء والمواطنين العادينن جميع ذلك يحدث والحكومة تقول أن الناس بخير وهذا غير صحيح فالمواطن يعاني من اوضاع سيئة جدا والثروة محصورة في يد فئة قليلة جدا من الناس والغالبية محرومة من ابسط حقوقها

انتحار لشاب المذكور ليس هو الحادث الأول من نوعه