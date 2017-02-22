الحرة نيوز –

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على تمديد مدد صلاحية الوثائق الممنوحة لأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة – الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة – على النحو التالي مع الابقاء على حق حصولهم على رخصة قيادة مركبات من فئة “الخصوصي” لمدة عشر سنوات واقتناء مركبتين “خصوصي”. وتمديد مدة صلاحية جوازات السفر المؤقتة لتصبح لمدة خمس سنوات بدلا من سنتين بعد التجديد الثاني وتمديد مدة صلاحية البطاقة الصادرة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات لتصبح لمدة خمس سنوات بدلا من سنتين بعد التجديد الثاني.

واكد المجلس على قرار مجلس الوزراء السابق بتاريخ 1/ 6 / 2016 المتضمن الموافقة على اعفاء من يحملون اقامة دائمة في المملكة من حملة جوازات السفر المؤقتة بمن فيهم ابناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل التي يتوجب الحصول عليها ورسوم طوابع الواردات واي مبالغ اضافية منصوص عليها في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.