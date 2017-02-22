الحة نيوز-

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اعفاء الحجاج والمعتمرين من عرب 19488 من اي رسوم اضافية على جوازات السفر.

وقال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات انه وبناء على هذا القرار فان حجاج ومعتمري عرب ال 1948 سيستمرون بدفع المبالغ التي كانوا يدفعونها قبل التعديل الاخير على رسوم جوازات السفر.

واكد ان هذا القرار جاء تقديرا من الحكومة الاردنية لحاجات هذه الفئة من الاشقاء من عرب ال 1948 وللتسهيل عليهم لأداء الشعائر الدينية ما سينعكس على لحمتهم مع امتهم العربية والاسلامية.