الحرة نيوز –

قرر مجلس الوزراء الغاء ازدواجية الرسوم على جميع انواع اللحوم والدواجن بحيث يتم استيفاؤها مرة واحدة إما من المؤسسة العامة للغذاء والدواء او من البلديات والامانة.

وبموجب القرار تم الغاء الرسوم التي تستوفيها امانة عمان والبلديات على جميع انواع اللحوم والدواجن والاسماك المجمدة والمصنعة وعدم تكرار استيفاء الرسوم كما كان سابقا والذي اشتكى منه مواطنون وتجار هذه المواد.

وبذلك يكون تم الغاء مبالغ رسوم بقيمة نحو خمسة ملايين دينار وبما ينعكس على تخفيض اسعارها للمواطنين.

واشار وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري الى ان مجلس الوزراء وافق اليوم على تعديل نظام مسلخ امانة عمان ونظام المسالخ للبلديات ونظام رسوم مراقبة الغذاء للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ولفت الى انه تم الغاء الرسوم التي تستوفيها البلديات او الامانة على اللحوم المجمدة بجميع انواعها دواجن واسماك ولحوم واللحوم المصنعة التي يتم استهلاكها من قبل الطبقة الفقيرة من المجتمع حيث تقدر قيمة الاعفاءات نحو خمسة ملايين دينار سنويا معربا عن الامل بان تنعكس ايجابيا على الاسعار للمستهلكين والمواطنين.

واكد ان الهدف من التعديل منع الازدواجية باستيفاء الرسوم حيث كان سابقا يتم الاستيفاء رسوم على نفس المادة من قبل البلديات او الامانة او مؤسسة الغذاء والدواء حيث جاء النظام لمنع الازدواج في تحصيل الرسوم وحصرها في جهة واحدة.