الحرة نيوز –

عفا ذوو الطالب غيث السليحات عن سائق حافلة مدارس الحاصد التربوي ، بعد الحادث الذي تسبب بوفاة ابنهم غيث (18 عاما) واصابة عدد من زملائه .

وسامح ذوو غيث بحقهم إكراما لوجه الله تعالى ، أمام عطوة عقدت الأربعاء في ديوان آل السليحات بمنطقة البصرة بعمان .

من جهته شكر النائب أحمد الرقب آل السليحات على كرمهم وحسن أخلاقهم ، داعيا الله ان يتغمد فقيدهم غيث بواسع رحمته .

يذكر ان حادث تصادم وقع صباح الاثنين بين حافلة نقل طلاب متوسطة تابعة لمدارس الحصاد التروي ، وحافلة سياحية كبيرة كانت خالية من الركاب في منطقة بيادر وادي السير ، ما تسبب بانقلاب حافلة الطلاب ووفاة الطالب غيث واصابة 7 آخرين .