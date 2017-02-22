الحرة نيوز –

أشعل فالنسيا سباق المنافسة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما ألحق الخسارة الثانية بضيفه ريال مدريد في المسابقة هذا الموسم، عقب فوزه 2-1 على الفريق “الملكي” في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة السادسة عشر للمسابقة الأربعاء.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 52 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، علماً بأن الفريق الأبيض مازال يمتلك مباراة مؤجلة، في المقابل، ارتفع رصيد فالنسيا إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، محققاً انتصاره الثاني على التوالي.

وتقدم فالنسيا بهدفين مبكرين حملا توقيع سيموني زازا وفابيان أوريانا في الدقيقتين الخامسة والتاسعة، فيما أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الريال الوحيد في الدقيقة 44.