الحرة نيوز –

اتخذت حكومة هاني الملقي، حزمة قرارات، الأربعاء وصفها مراقبون بـ “محاولة لتلطيف الجو المشحون”، بعد قرارات الحكومة الأخيرة، برفع الضرائب والرسوم على سلع وخدمات.

الحكومة تراجعت الأربعاء، عن قرارها برفع ضريبة المبيعات بمقدار 4% على مواد عديدة، تعتبر مدخلات لإنتاج القطاع الزراعي، وأعادتها لسابق عهدها بقيمة “صفر”%.

ومددت الحكومة صلاحية الوثائق الممنوحة لأبناء قطاع غزة- الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة-، مثل هوية الأحوال المدنية، والجوازات، إلى 5 سنوات بدلا عن سنتين.

ووافقت الحكومة أيضا، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2017، الذي من الممكن أن يطال رواتبهم، وآلية توظيفهم.

كما شملت حزمة القرارات الحكومية “الملطفة للجو”، إلغاء ازدواجية الرسوم على جميع انواع اللحوم والدواجن لتستوفى لمرة واحدة بدلا عن مرتين، إضافة إلى إعادة الحالات الإنسانية لنظام الحج.

وسبق هذه القرارات، قرارات أخرى، “ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي الحكومي”، شملت مضاعفة ضريبة المبيعات على سلع وخدمات، ومضاعفة رسوم إصدار جوازات السفر.