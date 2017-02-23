الحرة نيوز –

تداعت قوى وفعاليات شبابية وحراكية وحزبية لعقد اجتماع موسع الخميس، حيث تم الاتفاق فيه على تنظيم مسيرة تنطلق ظهر يوم غد الجمعة من المسجد الحسيني تحت شعار “إسقاط حكومة الإفقار وتشكيل حكومة إنقاذ وطني”.

وتأتي هذه المسيرة رفضاً للنهج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة، والإجراءات الاقتصادية الأخيرة لحكومة الدكتور هاني الملقي التي استهدفت الطبقة الفقيرة والمتوسطة وساهمت في المزيد من الإفقار والتجويع والبطالة.

وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع دعوات مماثلة في كل من الكرك والطفيلة وذيبان والسلط ومعان.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل نواة حراك شعبي لمواجهة السياسات الحكومية ونهجها الاقتصادي، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعاً آخر في منتصف الأسبوع القادم لبحث تفاصيل تحركاتها القادمة