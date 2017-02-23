الحرة نيوز –

طالبت جمعية وكلاء السياحة والسفر رئيس الوزراء هاني الملقي بتأجيل قرار رفع رسوم دخول السائح العربي إلى مدينة البترا لمدة 900 يوما على الأقل.

وبين رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان في بيان صحافي اليوم، أن القرار أدى إلى حالة من الإرباك لدى القطاع السياحي والمكاتب السياحية التي تعمل على استقطاب السياحة العربية الوافدة.

وأوضح حمدان أن بعض مكاتب السياحة والسفر لديها مجموعات سياحية ستدخل المملكة في الفترة الحالية أو خلال الأيام المقبلة، حيث سيتحمل أصحاب تلك المكاتب فرق دخول السياح لمدينة البترا.

وقال حمدان إن مكاتب السياحية التي تعمل بالأسواق العربية أخذت تطمينات من الحكومة بتمديد قرار معاملة السائح العربي عند دخوله مدينة البترا مثل معملة السائح الأردني ودفع مبلغ دينار على كل سائح، إلا أن المكاتب السياحية تفاجأت بقرار زيادة رسوم دخول السائح العربي للبترا إلى 50 دينارا.

وأكد حمدان أن تطبيق القرار بشكل فوري دون علم وكلاء السياحة والسفر سيؤدي إلى إلغاء حجوزات مجموعاتهم أو تحملهم رسوم دخول مدينة البترا الجديدة