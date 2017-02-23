الحرة نيوز –

أكد الناطق الاعلامي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، أنس صويلح، أن الوزارة اتخذت قرارا بمنع أحد الائمة عن الخطابة اثر شكاوى تلقتها بـ”تحريض المواطنين على النزول للشارع احتجاجا على رفع الاسعار”.

ونفى صويلح صحة الاخبار التي تحدثت إن سبب فصل خطيب المسجد جاء نتيجة عدم التزامه بالخطبة الموحدة التي اقرتها الوزارة مؤخرا.

ولفت إلى أن الخطيب بتحريضه الناس على النزول للشارع خالف تعليمات الوعظ والارشاد المعتمدة.

وقال صويلح إن الخطبة الموحدة ليست ملزمة حتى الان للائمة والخطباء، وهي لازالت قيد التجربة، مؤكدا أن عدم الالتزام بها لا يستوجب العقوبة.