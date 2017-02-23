الحرة نيوز –

هذا بيان للناس **

المعلمون والمعلمات.. أولياء الأمور الكرام..

تحية أردنية خالصة وبعد:

– تم التواصل مع العديد من الأطراف الرسمية والشعبية من نواب وأعيان وأصحاب قرار و نقابيين وحقوقيين حول موضوع الدمج وتذويب الزوائد.. وكلهم أبدى تفهمه وتعاطفه واستعداده التام للمتابعة وانصاف كل من وقع عليه ظلم.. لكن كلهم أجمعوا أنهم لن يستطيعوا التحرك الفعلي والفاعل الا بمذكرات مكتوبة توثق المظلمة بالاسم وموقع العمل والتاريخ والوصف..

– اخواني واخواتي هذا النداء الأخير لكم.. وأصدقكم النصح بعيدا عن الخطاب العاطفي لا ينفع أن تطالبوا بحقوقكم من وراء حجاب.. ونحن كنقابة وكفعاليات شعبية ورسمية الكل يتعهد لكم بمتابعة القضايا الخاصة بكم حتى انصافكم وعودة الحقوق لأصحابها.. لكن هذا لن يتم دون تعاونكم في كتابة ورقية (كشكوى أو كمظلمة) على ثلاث نسخ،واحدة للتربية تتقدموا بها شخصيا وبشكل مباشر دون تجاوز مرجع بواسطة مديرك المباشر عبر مدير التربية الى وزير التربية والأخرى للنقابة حتى نضعها على طاولة الحوار على مكتب الوزير شخصيا والثالثة للنواب نوصلها على شكل ملف جماعي لمجموعة متنوعة ومتعاطفة من النواب الكرام الذين أبدوا استعدادهم لمتابعة الأمر.

الزملاء والزميلات.. أولياء الأمور الكرام..

#ماحك_جلدك_مثل_ظفرك ، أنت صاحب القضية،فإن كنت تؤمن بعدالة قضيتك وأحقيتك بموقع عملك أو مصلحة أبنك أوإجحاف صاحب القرار معك فبادر وتقدم بشكواك ورقيا موثقة بالاسم وموقع العمل ووصف المظلمة وما الذي تطلبه من المسؤول.. ليتوضح للوزير الذي أبدى استعداده للحوار وانصاف اصحاب الحقوق، ولكي نثبت له ولغيره أن الاشكالية ليست حالات فردية وانما مشكلة عامة اربكت الميدان التربوي والتعليمي وكان لها الأثر السلبي على النتاجات التعليمية وعلى الطالب محور العملية التعلمية التعليمية..

المعلمون والمعلمات.. أولياء الأمور الكرام..

و #الطالب_محور_الاهتمام وسنبقى نحن والأجهزة الأمنية في خندق واحد في مواجهة الفساد ولن نسمح للمتسلقين وللمتاجرين بآلآم المواطنين أن يصطادوا بالماء العكر ويستغلوا الظرف لينالوا من أمن الوطن والمواطن..

#كلنا_الاردن #مصلحة_الوطن_أولا #عاش_الوطن #عاش_المعلم

نورالدين نديم / عضو مركزية نقابة المعلمين