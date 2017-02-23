الحرة نيوز –

تعتقد الحكومة واهمة ان اطلاق التصريحات التلطيفية قد تؤدي الى اقناع المواطن بمدى حكمة قرارتها خاصة رفع الأسعار ولكن وبدليل أن هذه الحكومة تعتقد أن الشعب من المريخ كما قالت ناشطة على فيسبوك فهي تؤكد أنها تعالج أمراضا اقتصادية مزمنة

مالكم بالطويلة والقصيرة هذا مايقوله الناس ياحكومة:

مش عارفه ليش بحسسونا انه الطبقة الفقيره والمتوسطه على اعتبار وجودها موجودين بالمريخ

يا زلمه مستنا والتمسنا والتعن ابو فاطسنا

Mahmoud Shdooh الله يضيق عليك دنيا واخرة

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حسني الرفوع اسال لك مرض لا شفاء منه

عشيرتي #تم

ASad SOsoo دائماً المسؤولين بحسسونا بتصريحاتهم انهم جايين من كوكب أخر كأنهم كائنات فضائية وانه الشعب غبي ومغفل..

الواقع بحكي انهم همه المرض المزمن الوحيد الي نخر عظم الشعب

ابو عجرم ابو عجرم يارجل هوة ظل طبقة متوسطة..معنا ذالك انت مش في هاي البلد..؟

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Francis Dababneh ••• لسان حال الحكومه يقول :-

إرتفاع الأسعار لم ولن يمس الطبقة الفقيره •

•طيب الفقير ما بستعمل المحروقات للتدفئة ؟

• الفقير لا يستعمل المواصلات التي تم رفع وقودها ؟

• اليس من حق الفقير ان ( يحلي سنانه بلقمة كنافه ) في حال عرف الفرح لسبب ما؟؟

أم ان الفقير يحمل لافته على جبينه مكتوب عليها ( أنا فقير ) فيقوم التاجر او مؤدي الخدمه بعمل تخفيض له ؟!!!!

الفقير هو مواطن والمواطن يمارس حياته مثل اي مواطن من طبقة أخرى وسيتأثر برفع الأسعار ان لم يكن بطريقه مباشره فسيكون بمئات الطرق غير المباشره•

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ابو عجرم ابو عجرم يارجل لما المسئول يتكم كلام يتكلم كلام مسئول ..يدخل المخ..؟

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محمد هياجنة مسكين هالمواطن على قدر ما عالجتوه صار شحاد وانتوا صرتوا كبار الحراميه!!!

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ابو عماد نقاش عقيم رفع البنزين آخر الشهر وعلى الصيف رفع الكهرباء وديزل والكاز

ولا كنه في شعب الخروج إلى الشارع وعدم العوده إلا بتحقيق المطالب اما حراك يوم جمعه وعلاماتها محدده فهاذا حراك فاشل

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