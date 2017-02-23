الحرة نيوز –

أجتمع اليوم وجهاء من محافظة الرمثا في مكتب رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د. سطام الفايز آملين منه نقل رسالتهم لجلالة الملك عبدالله الثاني وذلك بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجوههم وتعذر ايجاد الحلول للمشكلة التي يعاني منها عدد كبير من سائقي الشاحنات في الرمثا وغيرها من المناطق في المملكة .

وتطرق الوفد الذي يمثل أبناء محافظة الرمثا الى قضية رفع رسوم دخول الشاحنات الأردنية الى أراضي المملكة العربية السعودية وما شكله مثل هذا الأمر من ضرر كبير عليهم حيث تزامن هذا القرار مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها وأصبح الكثير منهم لا يستطيعون دفع الرسوم الجديدة مجددين مناشدتهم للملك الذي لا يرضى أن يضام ويُظلم أبناء شعبه فهو سند الأردنيين ويقف معهم في كل محنة يمرون بها مؤكدين مجددا أن قرار رفع الرسوم له تأثيرات سلبية جدا عليهم وعلى عائلاتهم .

وجرى خلال اجتماع الوفد مع رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د .سطام حاكم الفايز بحث هذه القضية بشكل مفصل حيث تم التطرق الى مطالبهم وهي على النحو التالي:

ارجاع الأوضاع الى ما كانت عليه في السابق حسب الاتفاقية الموقعة بين السعودية والاردن

اعادة النظر بفيزا المرور بحيث تصبح لعدة سفرات حسب الدولة التي تصدر كرت الزيارة

اطالة مدة الاقامة سواء على الترانزيت والدخول علما انها كانت في السابق لمدة 14 يوما في حين أصبحت اليوم لمدة 7 أيام

فتح عدة مكاتب شركات لاتاحة الفرصة لوجود تنافس بين هذه الشركات لاستصدار الفيز بدلا من بقاء مثل هذا الأمر حكرا لشركة ( في اف اس ) تسهيل الدولية وذلك بسبب معاناة هذه الشركة من كثرة المراجعين وما يصاحب ذلك من ضغوط عمل تحول دون انجاز معاملاتهم في الوقت المناسب

مما جعل هذه الشركة تقدم على اصدار مايعرف بالخدمة الذهبية للاستعجال في اصدار المعاملات وترتب على هذه الخدمة زيادة في الرسوم

المطالبة باقتصار التأمين على الشركات الأردنية علما أنهم يخضعون حاليا للتأمين من قبل شركات سعودية علما أن هذه الشركة لا تتحمل مسؤولية أي حادث أو اي مخاطر أخرى

وتطرق الوفد خلال اجتماعه مع رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د .سطام الفايز الى رسوم دخول السيارات او الشاحنات الأردنية والتي أصبحت كما ذكر الوفد 130 دينارا مقارنة بالسيارات السعودية حيث يدفع السائق مبلغ 8 دنانير فقد ويتم اصدار الفيزا بشكل فوري في حين ان سائق الشاحنة الأردنية يدفع مبلغ 130 دينارا ولسفرة واحدة ويستغرق الحصول على الفيزا مدة 4 أيام على الرغم من أن شركة ( في اف اس ) تسهيل الدولية كانت في السابق تمنح فيزا المرور لمدة 3 شهور لعدة سفرات مقابل مبلغ 130 دينارا

وطالب الوفد في اختتام لقائه مع رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د.سطام الفايز نقل هذه الرسالة الهامة لجلالة الملك عبدالله الثاني لمساعدتهم على حل هذه المشكلة

ومثل الوفد السادة التالية اسماؤهم

السيد جمعة علي مفلح الداوود

السيد حسين كريم سالم الدردور

السيد سعيد محمد سالم الدردور

السيد سعادات محمد اديب سعادات

السيد موفق محمود عليان بشابشة

السيد بدر محمد مفلح الرشدان

السيد خالد احمد منصور الداوود

السيد سعد الدين محمود عليان البشابشة

السيد ايمن احسان سعادات

السيد فؤاد محمد عبدالله علعالي