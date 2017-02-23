الحرة نيوز –

بعد أن ابتعد الاخوان المسلمون عن الشارع لمدة اكثر من عامين للبحث عن مكاسب سياسية خلال تلك الفترة، يعود الاخوان الى اجواء اشاعة الفوضى هذه المرة تحت شعار الحرص على مصلحة المواطن في مسيرة لها اجنداتها الاخوانية من المفترض ان تنطلق يوم غد الجمعة.

ومنذ انطلاق ما يسمى بالربيع العربي مارس وما يزال الاخوان يمارسون كافة اشكال الضغوط والتكتيكات بهدف اشاعة الفوضى وجر البلاد الى المجهول على غرار ما يحدث في دول عربية أخرى لتنفيذ مخططات واجندات حارجية.

ويستخدم الاخوان في مسيراتهم وفعالياتهم عناوين براقة ويدسون فيها السم بالعسل ويستهدفون من خلالها جذب المواطن البسيط ودغدغة مشاعره والايحاء بأنهم هم الحريصون على مصلحة المواطن في حين أن التجارب كشفت أن هذه الفعاليات ما هي الا دعوات تحمل اجندات شعبوية على حساب الصالح العام.

اختفى الاخوان لمدة اكثر من عامين عن الشارع فلم يشاركوا في مسيرة او وقفة احتجاجية وانكفأوا على انفسهم وغيروا من اساليب المناورة بعد عدة ضربات داخلية تلقوها وبهدف اعادة التموضع للحصول على مكاسب سياسية جديدة ليعودوا اليوم يمارسون ذات اللعبة من الشارع مستثمرين اجواء التسامح السياسي في الاردن.

وبرغم أن العنوان في هذه المرة الحرص على مصلحة المواطن ورفض ارتفاع الاسعار الا ان خروجهم في هذا الوقت بالذات وطريقة التحشيد الاعلامي التي اتبعونها قبل الفعالية تشير بوضوح الى تغير في سياستهم وعودتهم الى الاساليب القديمة ذاتها وهي محاولة تجييش الرأي العام.

ويسعى الاخوان في هذا المرحلة من الخروج الى الشارع الى التجييش ضد الدولة ومؤسساتها وضرب ثقة المواطن بمؤسسات الدولة في سبيل تهشيم صورة ورمزية الدولة لدى المواطنين.

وعلى رغم رفض الغالبية الساحقة من الاردنيين ومنهم الاحزاب والتيارات السياسية للمخططات الاخوانية وهو ما ظهر جليا في مسيرات الحراك الاردني سابقا الا أن الاخوان يمارسون ذات النهج الاقصائي والاحادي ويحاولون مجددا أن يسبحوا عكس التيار وأن يشعلوا نيران الفتنة في الاردن.

وكما فوت الاردنيون الفرصة على مروجي الفتنة واصحاب الاجندات المشبوهة في كل مرة لن يكون الاردنيون هذه المرة لقمة سائغة وسيظهرون أن الوعي وحالة المواطنة الفطرية عند كل اردني هي اكبر من وهم الاخوان وان كل محاولاتهم في اثارة القلاقل والفتن ستبوء بالفشل وسيعلمون يقينا اليوم أو غدا بأن كل مخططاتهم المشبوهة التي سيتصدى لها الاردنيون ما هي الا أوهام صنعت في خيالهم أو اجندات فرضت عليهم من الخارج