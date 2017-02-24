الحرة نيوز –

شهدت محافظة عجلون منذ صباح اليوم الجمعة حركة تنزه سياحية نشطة نظرا لما تزخر به من مقومات ومواقع سياحية وتاريخية ودينية يجعلها نقطة جذب للسياح والمصطافين من داخل المحافظة وخارجها وخصوصا اماكن الاودية والشلالات والمناطق الحرجية.

كما شهدت المناطق الحرجية والتي تشهد كثافة في الاشجار والاودية وشلالات وادي راجب ووادي الطواحين حركة سياحية نشطة من قبل المتنزهين من كافة ارجاء الوطن لقضاء يوم في احضان الطبيعة.

ودعا رئيس اللجنة العلمية في جمعية البيئة الاردنية عضو الهيئة الادارية المهندس خالد العنانزة الى ضرورة بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالمناطق السياحية في المحافظة وتوفير الخدمات والبنى التحتية اللازمة لها والحفاظ على موروثها التاريخي والطبيعي والسياحي بما يتناسب مع واقع المحافظة.

وقال احد المتنزهين محمد العنانزه ان عددا من المناطق شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة الامر الذي يشجع على الخروج من المنزل والتنزه بهدف التمتع بمشاهدة الاماكن السياحية والأثرية والطبيعة الخلابة وازهارها التي انتشرت ونمت في كل مكان.

واشار المواطن مصطفى الصمادي الى ان محافظة عجلون تزخر بجمال خلاب وطبيعة جغرافية تساهم في التشجيع على السياحة وارتياد الاماكن الجميلة وخصوصا المناطق الشفا غورية في راجب التي زارها عدد كبير من الزوار داعيا الى اهمية الحفاظ على نظافة اماكن التنزه وايلاء المنطقة عناية خاصة وتوفير الخدمات اللازمة لها.

وقال احمد شويات ان الشمس الدافئة تنعكس على نفسية الانسان مباشرة وبساطته وخصوصا في نهاية الاسبوع والتخلص من الكبت والضغط الذي يعيشه نتيجة العمل المستمر لذلك تصبح الحاجة الى العيش في اجواء رائعة مع الاسرة .

وقال مدير سياحة عجلون محمد الديك ان المديرية ستنفذ عدة برامج سياحية وبيئية للحفاظ على المواقع السياحية وجذب السياح للمحافظة مبينا أن مسؤولية تطوير القطاع السياحي لا يكون الا بتعاون القطاع الخاص مع مديرية السياحة ووضع الخطط المناسبة لتطوير القطاع وفق رؤى واضحة ومتكاملة تهدف إلى تطوير السياحة.