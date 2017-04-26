الحرة نيوز –

تعرضت معلمات في مدرسة الرشيد الثانوية بالعاصمة عمان، إلى اعتداء من قبل والدة إحدى الطالبات، بالضرب والشتم داخل حرم المدرسة، وفق ما ذكر بيان لنقابة المعلمين، اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان على رئيس فرع النقابة في العاصمة، الدكتور موسى عزت، “أن والدة الطالبة حضرت إلى المدرسة بعد أن تم استدعائها من قبل إدارة المدرسة لرفض الطالبة الخروج إلى “الفرصة” كونها تعاني من مشاكل، حيث قامت الوالدة بتوجيه وابل من الشتائم للمعلمات وأخذت بتصوير مرافق المدرسة بدون استئذان، إذ قامت بضرب إحدى المعلمات على وجهها وخدش وجه أخرى أثناء منعها من التصوير”.

وأضاف عزت أن السيدة اتصلت بزوجها الذي حرّضها على إيذاء نفسها وتشويه منظرها بقصد الدفع بشكوى كيدية ضد المعلمات، حيث حضر الدفاع المدني وقام بأخذها بعد أن ادّعت بأنه مغمى عليها، فيما قدمت المدرسة شكوى ضد والدة الطالبة لدى المركز الأمني، وحضر محامي نقابة المعلمين لاستكمال الشكوى والسير في اجراءاتها القانونية.

إلى ذلك، زار فرع نقابة المعلمين في العاصمة المدرسة، صباح الأربعاء، وطالب وفد النقابة ممثلا برئيس الفرع، حيث طالب بموقف صارم من قبل وزارة التربية والتعليم لوقف الاعتداء ومحاسبة المعتدين.

وشدد رئيس الفرع على حق المعلمات في الحماية ووقوف النقابة والوزارة معهم، كما طلب رئيس لجنة القضايا الأستاذ سامي الوحش من المديرة رفع القضية للوزارة والمحافظ، واعدًا بمتابعتها.

من جانبه، أكد نائب نقيب المعلمين إبراهيم شبانة أن النقابة ستقوم برفع دعوى على المعتدية من قبل محامي النقابة، ورفع شكوى لدى نقابة المحامين كونها تعمل محامية، مؤكدًا على أن النقابة لن تتنازل عن الشكوى، وأنها تتابع عن كثب ملف الاعتداءات على المدراس والكوادر التربوية مع الجهات المعنية.