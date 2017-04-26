الحرة نيوز –

ينشر موقع الحرة الرسالة التالية كما وردت…

انا الموظف محمود ياسين القراله قد عملت في الجناح العسكري برفقة نخبة من الموظفين دون كلل او ملل حيث كنا نعمل بجد ونشاط قرابة الثلاثين عاما ..

سيدي نحن خرجنا من الجناح العسكري الى الجناح المدني بعد مادخلت شركة الولاء لحرم الجامعة حيث قام مدير وحدة الخدمات بتاييد والتنسيق مع النائب العسكري بالاتفاق من اجل خروجنا من الجناح العسكري الى المدني باسلوب غير حضاري وكان الاسلوب اسلوب طرد مع تناسيهم لمى بذلناه من جهد داخل الجناح والذي افنينا جل عمرنا وشبابنا بالعمل بداخله ولم نسمع او نرى كلمة شكر لهذه الخدمه الطويله وبالعكس كان شكرهم لنا باننا منعنا من الدخول الى الجناح العسكري وكل ذالك ان دل على شي فانه يدل على ان المسؤلين في الجامعة ليس لديهم الخبره الكافيه للتعامل مع الموظفين وذلك الشي الذي لا يحفز الموظفين من اجل القيام بعملهم بكل امانه .

ان جامعة مؤتة التي يفتخر بها كل اردني وكل كركي حر وكلهم غيورين على الجامعة من اجل ان تكون من افضل الجامعات ..

ارجو من عطوفة رئيس الجامعة الدكتور ظافر الصرايره اعادة النظر برؤساء الشعب والاقسام بجامعة مؤته …..

……… واقبلوا فائق الاحترام ……..

محمود بطاح القرالة