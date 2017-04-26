الحرة نيوز –

لم يأته النجاح على طبق من الذهب ولم يصبح فنانا مشهورا بين يوم وليلة فقد عانى الكثير وجابه الكثير من التحديات الى أن أصبح من نجوم الفن ليس نجوم الفن الأردنيين فحسب بل نجوم الفن العرب

هذا هو الفنان الأردني حسين السلمان بل من منا لايستمع الى أغانيه ومن منا لايطرب عند سماع صوته سواء كانت هذه الأغاني من الأغاني الوطنية أو الأغاني الشعبية والمقياس كما يقولون ليس كلمات الأغنية فحسب وألحانها رغم أن أغانيه جميعها من الأغاني المنتشرة والمشهورة بل المقياس الحقيقي هو صوت الفنان الذي يؤدي مثل هذه الأغاني فلاجدال أن صوت الفنان حسين السلمان من الأصوات الجميلة جدا حتى الألوان الغنائية التي أتسمت بها مسيرته الفنية هي من أرقى الألوان تلك التي تشد الجمهور وتحظى باعجابه

في هذا السياق يعمل الفنان حسين السلمان على مواكبة كل ماهو جديد محافظا على المكانة الكبيرة التي وصل اليها بكفاحه وجهده واعتماده على نفسه شأنه شأن كل فنان كبير وكل فنان ناجح

هذا هو رأي كل من يستمع لصوته ولأغانيه ولسنا بحاجة للتذكير بالمكانة التي وصل اليها والتي أحتلها حيث فرضت موهبته نفسها الى أن بلغ هذه المرحلة المتقدمة وذروة النجاح في الكلمة واللحن والأداء والصوت وفي جميع الجوانب فهو فضلا عن ذلك شخصية محبوبة يحظى باعجاب الكثيرين وهذه ميزة اضافية

أشتهر بالأغاني الوطنية وغنى لفلسطين وللأردن وأبدع في هذا المجال كما غنى للوحدة بين أبناء الشعب الواحد الأردني والفلسطيني معبرا عن التزامه بخطه الوطني ومعبرا عن رسالة الفن الحقيقي ودورها في الحياة وتأثير الكلمة الصادقة على الناس

الفنان الأردني حسين السلمان من الأصوات القوية ومن الفنانين الذين لهم حضور كبير فأغانيه أنطبعت في وجدان المواطنين الأردنيين والعرب صوت مؤثر يحرك المشاعر

وتحفل مسيرة هذا الفنان الكبير باالانجازات التي يصعب حصرها وبالنجاح في كل خطوة من مسيرته الطويلة والحافلة بالعطاء

وكما ذكرنا في بداية هذا المقال فأن الفنان السلمان عرف طريق النجاح وطريق الشهرة الكبيرة وهذا النجاح لم يكن سهلا بأي حال من الأحوال فلابد لأي فنان من وجود معاناة فالمعاناة هي التي تخلق الفنان الناجح والتجارب هي التي تصقل هذه الموهبة

ويعتز كل مواطن أردني بوجود فنان أردني كبير مثل الفنان حسين السلمان نذر حياته للعطاء