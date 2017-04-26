الحرة نيوز – محمد الحريري

نشطت جمعية قافلة الخير في المشيرفة بتوزيع المساعدات على الأسر الفقيرة حيث قامت بتوزيع كميات كبيرة من الاسماك وغيرها من المواد الغذائية

وتعكف الجمعية في الوقت الحالي على اعداد خطة ومسح ميداني وذلك مع اقتراب شهر رمضان لمساعدة المحتاجين خاصة في الشهر الفضيل وبسبب الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين الفقراء منهم خاصة

ووجهت الجمعية شكرها للشركات التي ساهمت في تقديم المساعدات لتمكينها بالقيام بواجبها ومد يد العون لكل محتاج

وقالت رئيسة الجمعية خولة عمر ابو محسن أن جهود الجمعية مستمرة ليس في شهر رمضان فحسب بل على مدار العام وتوجهت بشكر خاص لكل جهة داعمة للجمعية