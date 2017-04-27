الحرة نيوز –

صرح نائب المدير التنفيذي لبورصة عمان بسام أبو عباس أن البورصة تنتظر تزويدها بالبيانات المالية ربع السنوية من جميع الشركات المدرجة في البورصة والمراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 31/3/2017.

وأكد أبو عباس أن بورصة عمان ستقوم بإيقاف أسهم الشركات المخالفة، والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات ربع السنوية المراجعة من مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر نيسان، لحين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (13/ب/11) من تعليمات ادراج الأوراق المالية لعام 2016.

واوضح ان هذا الإجراء يهدف لحماية المتعاملين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني، كما ستقوم البورصة بعد انتهاء الموعد لمحدد لاستلام البيانات ربع السنوية المراجعة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة، وأن الشركات التي لن تلتزم بالموعد المقرر ستعرض نفسها للعقوبات المنصوص عليها بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات ربع السنوية المراجعة التزاماً منها بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان التي تلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات ربع سنوية مراجعة من مدققي الحسابات خلال شهر من انتهاء الربع المعني كحد أقصى، تعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين من الحصول على نتائج أعمال الشركات بشكل مستمر.

وتقوم البورصة بتعميم هذه البيانات على شركات الوساطة العاملة في البورصة وعلى موقـع البورصة على شبكة الإنترنت