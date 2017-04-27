الحرة نيوز –

– دعا متصرف لواء الاغوار الشمالية معاوية القضاة زوار اللواء، الى عدم الاقتراب من السدود او الاقنية او اي تجمعات مائية غير امنة للسباحة، لافتا الى توفر اماكن باللواء للسباحة الامنة بمياه ساخنة ومعدنية واخرى باردة.

وحذر القضاة من مخاطر السباحة او الغطس في البرك الزراعية ذات الارضية والجدران الطينية، مشيرا الى انه طلب من سلطة وادي الاردن متابعة تشييك البرك، والتي تنتشر بكثرة في المزارع، مؤكدا ان السباحة في قناة الملك عبدالله او في البرك الزراعية او في السدود غاية في الخطورة وغالبا ما تنتهي بالغرق الذي يؤدي الى الموت.

وفي سياق متصل اشار المتصرف، الى مباشرة فرق فنية تابعة للأشغال والبلديات والزراعة والآثار، بإزالة الاعشاب الجافة من جوانب الطرق الرئيسة والقروية والزراعية والتنظيمية، وكذلك الاماكن الاثرية والسياحية في اللواء تجنبا للحرائق.

ودعا المزارعين الى ازالة الاعشاب الجافة من مزارعهم، تجنبا للحرائق التي قد تنشب في فصل