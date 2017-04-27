الحرة نيوز –

وصف المهندس ليث شبيلات تصريحات الملك اليوم بالمهمة واضاف في منشور على صفحته الفيسبوك بأنها لا يجب ان تستعمل كاستراتيجية مؤقتة، بل كاستراتيجية ثابتة وراسخة. وعقب بأن الصراع الدائر هو سياسي بامتياز وتالياً نص ما كتبه شبيلات:

‘تصريحات الملك اليوم هامة و جيدة ويجب ان لا تستعمل كاستراتيجية مؤقتة بل استراتيجية ثابتة وراسخة .نعم الصراع سياسي بامتياز! مع عدم انكارنا توظيفه طائفيا وبالأخص من ايران مع عدم براءة الطرف الآخر من الخطاب الطائفي فذلك التوظيف ينقل الصراع مما يشبه مستوى الغام جارحة الى ما يشبه الدمار الشامل الذي سيقضي على الاطراف كلها.