الحرة نيوز –

يتقدم صحفيو وكافة العاملين في مجموعة الحرة الإعلامية بخالص العزاء من الزميل ابراهيم فريحات بوفاة جده خليل مسعود حطاب .
إنا لله وانا اليه راجعون .