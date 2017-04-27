الحرة – رائد عواد

يبدوا أن الحكومة وجدت أن زراعة المزيد من كاميرات مراقبة السرعة من شأنها أن يزيد ايراداتها بل المشكلة أن مثل هذا الأمر لم يؤدي الى الحد من حوادث السير

لاحظنا بالاونة الاخيرة تزايد كاميرات لمراقبة السرعة .

ما هي اهداف هذه الكاميرات هل هو ضبط والحد من الحوادث ام ماذا ..

بصراحة لو اردنا الحصول على استفتاء عام بخصوص هذا الموضوع لوجدنا ما نسبته 80%الى 92% من عامة الشعب يرفضون هذه الطريقة بحل مشكلة المرور والحد من نسبة الحوادث ..

وما نفهمه من ذلك انه ابتزاز مشروع يصب في مصلحة الحكومة فقط ناهيك عن رفع مستوى السوء الاخلاقي في قيادة المركبات .

نحن في عام 2017 ومع دخول التكنولوجيا الى عالمنا بتنا نعلم اين الخطأ وكيف يمكن حل مشكلة الحوادث والازدحامات دون تفعيل الرقابة المروريه .

علينا تعديل سلوك السائقين من بداية الامر اي نلغي نظام الواسطة والمحسوبية .

فرض اسس جديده لمراكز تعليم القيادة وتفعيل احترام قواعد السير من سرعه وتجاوب للوحات والخطوط الهندسية للمرور.

تحسين مادة الزفتة المستخدمة من صنف عاشر الى صنف ثاني مما يصب في مصلحة الدولة وتخفيف اعباء الصيانه المستمره والتي دون جدوى ووضع مختصين في هذا المجال ذو خبره لدراسة الوضع البيولوجي للتربة واستخدام للمواد الفعاله.

وضع اماكن مخصصة للاصطفاف امام المؤسسات والمراكز الطبية للحد من المخالفات المقصودة هناك …اذا انا محتاج اودي ابني او بنتي على دكتور بأرخص الاثمان لعدم توفر المال الكافي ما اطلع الاقي مخالفه 15 دينار عند كشفية دكتور 5 دنانير اتقوا الله فينا .

ان موضوع زراعة الكاميرات امر غير مقبول اذا كان الهدف لديكم اخذ المال من المواطن فقط .

سائق التكسي بعاني لا يعلم اين يمكنه انزال الراكب حتى يركض عليه شرطي السير لمخالفته .

اصبحنا نجد شرطة السير في ازقة الشوارع لانهاء الدفتر الموكل اليه

.اذا انا موظف بشركه وراتبي 450 دينار كل يوم ابحث عن مكان لاضع به مركبتي وبالنهاية يبحث عني شرطي السير في الازقه .

الى ماذا ترمي هذه المؤسسه في وضع لا يسمح فيه بتطبيق القانون شوارع صغيره وحفر ومطبات وعدم وجود اماكن للاصطفاف مطبات قبل اشارات ضوئيه خطوط غير واضحه على ارضية الشوارع ويخالفك اتخاذ مسرب خاطيء يكفيكم.. عليكم ان تهيئة بنية تحتية للحفاظ على القانون .

هناك مراكز على شوارع عامة ومولات لا يقل زوارها يوميا عن 8000 سياره .

يكفي تلاعبا بعقولنا وأخذ ما هو بغير وجه حق من اموالنا .