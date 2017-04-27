الحرة نيوز – د. سطام حاكم الفايز

الإجابة على هذا التساؤل تحتاج الى بحث وشرح عميق بل فأن مثل هذا التساؤل يشغل بال الكثير من المراقبين السياسيين خاصة وهم يرون أن الكثير من الدول العربية وبعض دول الجوار قد أنهكتها الحروب وأشتعلت بها الفتن الداخلية وربما الحروب الأهلية في البعض الآخر منها

منذ مايزيد عن الست سنوات فخلال هذه الفترة كما هو معروف أنطلقت شرارة الربيع العربي وتحولت هذه الشرارة الى حريق أطاح بالكثير من الأنظمة السياسية فذهب رؤساء دول وجاء آخرون بينما ينتظر خاصة من مازالت تعاني بلادهم من ويلات الحروب ينتظرون دورهم المحتوم وهو الرحيل

بقي الأردن بمنأى عن الخطر وهذه نعمة نحمد الله عليها وأن كان من يستحق الشكر أيضا فهي القيادة الهاشمية ومانقوله ليس من باب النفاق أو التزلف حيث يؤدي قائد أي دولة الدور الرئيسي في ارساء دعائم الاستقرار في بلده وهذا مايفعله جلالة الملك عبدالله الثاني مستمدا الدعم من الشعب نفسه الذي يكن له الحب والاحترام العميق بمختلف أصول ومنابت هذا الشعب وخليطه رغم ان وجود تعددية بهذا الشكل قد يكون سببا في حدوث الفتن كما حدث في بعض الدول غير أن الملك وعبر رعايته المباشرة واشرافه على الملف الداخلي تمكن بحنكته السياسية من تحويل هذا الخليط والتعددية الكبيرة الى قوة بناء وعنصر منعة للدولة حتى أصبح الأردن قبلة لكل الشعوب المضطهدة ومن يبحثون عن ملاذ آمن

صحيح أن الأردن يعاني من ظروف اقتصادية صعبة وصحيح أن الشعب يعاني من ويلات هذه الظروف لكنه لايسمح في أي حال من الأحوال بالمساس بأمنه واستقرار الأردن وهو ملتف خلف القيادة الهاشمية والقائد جلالة الملك عبدالله الثاني فوجود الملك هو الضمانة الوحيدة لاستقرار البلاد بما تمتلكه هذه القيادة من مؤهلات ومن شرعية دينية وسياسية واجتماعية عميقة الجذور

لقد راهنت الكثير من الجهات الخارجية والأعداء الذين يتربصون بنا على انهيار دعائم الاستقرار في الأردن “لاسمح الله” وحاولت هذه الجهات زرع الفتن وبث الشائعات ولكن الشعب بقي وسيبقى على ولائه للقائد وحبه للأردن وثقته كبيرة بالملك على مجابهة كافة التحديات بحكمته ومعالجة كافة الملفات الساخنة ومن أبرزها الملف الاقتصادي والفساد فالثقة كبيرة بالقائد بتدخله المباشر وجهوده لوضع الأمور في نصابها الصحيح حتى لاتجد مثل هذه الجهات الذريعة لفتح ثغرة في جدارنا أو تحاول المساس بأمن الاردن مقدرين في نفس الوقت عظم المسؤوليات الملقاة على كاهل جلالة الملك عبدالله الثاني خاصة في الظروف السياسية العربية والدولية الراهنة