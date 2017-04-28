الحرة نيوز –

بقيت أسعار الذهب على حالها، الجمعة، ليتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي له في سبعة أسابيع، وذلك مع سعي المستثمرين نحو تحقيق عوائد أعلى من تلك التي يدرها المعدن الأصفر عن طريق الشراء في الأصول عالية المخاطر.

وفي الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 في المئة عند 1264.86 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المئة أيضا، إلى 1266.80 دولار، وفق “رويترز”.

ويتجه الذهب لخسارة أسبوعية بنحو 1.5 في المئة، ستكون الأكبر لأسبوع واحد بالنسبة المئوية، منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس، لكنه يتجه صوب زيادة شهرية بنحو 1.3 في المئة.

وارتفعت الفضة 0.6 في المئة في المعاملات الفورية، إلى 17.32دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى في شهر ونصف، عندما بلغت 17.19 دولار في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.4 في المئة، إلى 943.65 دولار للأوقية، وأصبح يتجه نحو أسوأ أسبوع له في آخر 7 أسابيع.

واستقر البلاديوم عند 815 دولارا بعد أن سجل 817.55 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر له منذ مارس 2015، والمعدن هو الرابح الوحيد هذا الأسبوع بين المعادن النفيسة ويمضي باتجاه زيادة 3 في المئة.