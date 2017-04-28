الحرة نيوز –

تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة ام السوس ، نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى المدينة الطبية ، وحالتهم العامة متوسطة.

كما تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة اللجون ، نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى العسكري ، وحالتهم العامة متوسطة.