الحرة نيوز –

عادة ما يتسابق اللاعبون الذين يواجهون ميسي في مباريات ناديه برشلونة أو منتخبه الأرجنتين للظفر بقميص أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، غير أن “البرغوث” أكد أنه لم يسبق له طلب تبادل القميص إلا مرة واحدة. وقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه لم يطلب في حياته تبادل القميص مع أحد اللاعبين الذين واجههم طوال مسيرته، مؤكدا أنه خرق هذه القاعدة مرة واحدة حين طلب تبادل قميصه مع زين الدين زيدان النجم السابق لريال مدريد ومدربه الحالي. وأوضح أنه طلب تبادل القميص مع زيدان خلال إحدى المواجهات التي كان ميسي يبصم فيها على بداياته مع النادي الكتالوني بينما كان زيدان النجم الأول لريال مدريد. وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة “صن” البريطانية: “لست من نوعية اللاعبين الذين يطلبون تبادل القمصان. طلبت القميص مرة واحدة حين قابلت زيدان”.. وأضاف: “أنا لا أطلب القمصان، إذا كان هناك لاعب أرجنتيني أتبادل القميص معه، وإن لم يكن لا أبحث عمن أبادله القميص”. ويكشف تصريح ميسي عن تقدير خاص يكنه للنجم الفرنسي الذي خاض مشوارا لافتا مع النوادي التي لعب لها ومع المنتخب الفرنسي.