الحرة نيوز-تقرير – نجلاء عثمان -أوتاوا

السلام ليس مجرد كلمه عابره ‘ بل هو أساس من اساسات استقرار الدول’، وتركيزه نعمه تستند عليها حياه الشعوب،فبلا سلام لا توجد حياه مستقره، وبلا وجوده أيضاً تنعدم أسباب الرخاء وتتراجع كل فرص الحياه إلى الخلف من تعليم وصحه وتطور وإستقرار. ولأن الحرب نقيضه السلام، تدمى القلوب وتشعل الفتن وتنهى حياه البريئين بدون سبب أو منطق . السلام كما يروج له البعض، بانه استلام وتراجع، لا بل هو خطوه جريئة،لا يقوم بها الا الشخص الفذ، الذى يختار أن يسير بنفسه ومن حوله الى السلام ويفرغ طاقاتهم للخير والعلم والأدب. وذلك ما يقوم أعضاء مؤسسة البشرية من أجل السلام لنشر السلام والإيجابية بالأصلاح في المجتمع المحلي والتطوع من اجل المجتمع فى جميع المجالات وتقديم العون والنفع إلى الأشخاص والمجموعات التي تحتاج مساعدة دون مقابل مادى.

وقد أقامت مؤسسة البشرية من أجل السلام Humans for Peace Institution من خلال فريقها أطفال من أجل السلام Children for Peace وبمناسبة يوم الأرض حملة تنظيف بعنوان Capital Cleaning . كان الهدف الأساس منها إشراك الأطفال للتفاعل مع المجتمع المحلي والتطوع لخدمة الآخرين وتعليمهم أهمية الحفاظ على البيئة. وفي البداية رحب مؤسس ورئيس الجمعية الدكتور محمد جمال الشريف بمستشار البلدية السيد تيم تيرني الذي شارك الجميع بالتجمع. وأستمع الأطفال في البداية إلى كلمة من نائب رئيس المؤسسة الدكتور عبدالله البدرانه عن أهمية الحفاظ على البيئة وكيفية خدمة المجتمع المحلي. وقد قام للتنسيق لهذا العمل كلاً من نائب رئيس المؤسسة للشؤون الثقافية السيد محمد علي و نائبة رئيس المؤسسة لشؤون التطوع السيدة نجلاء عثمان. وقد شارك في التجمع أكثر من 25 طفلا من الأطفال السوريين الجدد في مدينة أوتاوا وأكثر من 20 سيدة وشاب، تراوحت أعمار المشاركين من 5 الى 60 عاماً. وقد قامت عضو المؤسسة السيدة جاسمين أسراجالي بتصوير التجمع فوتوجرافياُ. وقد تمت تغطية الخبر من قبل مؤسسة الصحافة الكندية CBC من خلال الراديو والتلفاز بتقرير مفصل عن الحدث.

حيث قام الفريق بتنظيف الحديقة العامة التي تجاور مكان سكنهم. وفي لقاء خاص مع أحد المشاركين، قال حمزة ” أني فخور أني أستطيع خدمة المجتمع المحلي، و أعتبر هذا واجباً علينا “، وفي لقاء آخر قالت المشاركة آلاء” أن فرحتي تكمن عندما أرى جميع الأطفال يلعبون في مكان نظيف وآمن “. وقد أفاد مستشار البلدية وقال “هؤلاء الأطفال متحمسين جداً لتنظيف المكان، و لم أرى مثل هذا الحماس سابقاً، و أعتقد أن هذه رسالة للمجتمع المحلي لمساعدتهم في حملاتهم ومبادراتهم القادمة لدمجهم في المجتمع المحلي” ، كما شكر في كلمته مؤسسة البشرية من أجل السلام على هذا المشروع وأكد أنه فخور بهذه المؤسسة و القائمين عليها وجميع المتطوعين وأنه سيكون داعماً لهؤلاء الأطفال الذين حسنوا و مازالوا يبدعون لتحسين المجتمع المحلي.وذلك اثار التآلف والتحابب بين السورين الجديد وبين الشعب الكندي المعطاء والتكافل والتعاون بين افراد هذا المجتمع، بزيادة قدرة الانسان على التفاعل والتواصل مع الاخرين ورفع عقلية الشح وتحويلها الى عقلية الوفرة. وفي النهاية شكر السيد مستشار البلدية فريق العمل على التفاعل والتواصل مع الآخرين، والاهالي لدعمهم لأبنهائهم ومساندتهم لهم للتطوع في المجتمع، كما شكر الاطفال الذين أشتفادوا مهارات جديدة ومعلومات مهمة ونموا مهارات التوصل، كما أضاف أنه “يدعو الناس جميعاً إلى المبادره والمسارعة فى تقديم النفع والخير للآخرين ودعم مؤسسة البشرية من أجل السلام في حملاتهم ومبادراتهم القادمة فى المجتمع المحلى التي تهدف إلى بناء المجتمع ونشر أسس التماسك والتعاون وتعزيز دور الاطفال والشباب فى الحياة”، وأنه شخصياً سيكون داعماً لهؤلاء الأطفال الذين حسنوا ومازالوا يبدعون لتحسين المجتمع المحلي.