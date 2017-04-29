الحرة نيوز –

تصدر ريال مدريد ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا بفوزه الشاق على ضيفه فالنسيا 2-1، السبت في الجولة الخامسة والثلاثين.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي قد يستعيد الصدارة في حال فوزه على مضيفه اسبانيول مساء السبت أيضا، أما فالنسيا فتجمد رصيده عن 40 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 27 برأسية متقنة اثر عرضية مميزة من الظهير الأيمن داني كارفاخال.وحقق رونالدو بهدفه رقما قياسيا جديدا، عندما أصبح أفضل هداف في تاريخ البطولات الأوروبية الكبرى رافعا رصيده الى 367 هدفا، محطما رقم الانجليزي جيمي غريفز (366 هدفا).

وأصبح رونالدو على بعد 4 أهداف من الوصول الى حاجز 400 هدف مع ريال مدريد في جميع المسابقات.