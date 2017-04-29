الحرة نيوز –

طالب تجار وسط البلد أمانة عمان، السبت، بإعادة دراسة الواقع المروري وتعديل اتجاهات السير وإيجاد المواقف الذكية على غرار شارع الخالدي.

جاء ذلك خلال لقائهم رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة الذي أشار إلى توفر خطة عمل لتعزيز وجود الوحدات الصحية داخل وسط المدينة بالتعاون مع القطاع الخاص حيث ستطرح الأمانة قريبا عطاء بهذا الخصوص.

وكشف الشواربة نية الأمانة تنظيم فعاليات ثقافية وفنية وتراثية لتنشيط الواقع التجاري والسياحي وسط المدينة.

ولفت خلال اللقاء الذي حضره عضو لجنة أمانة عمان علاء ديرانية ان الامانة تدرس عدة مقترحات منها إغلاق ساحة فيصل في أوقات معينة واقتصارها على حركة المشاة وإقامة فعاليات خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف، طالبا من التجار تقديم مقترحاتهم بهذا الخصوص في إطار العمل التشاركي الذي تنتهجه الأمانة.

وبين الشواربة أن جهود الأمانة انصبت خلال الفترة الماضية على إعادة العائلة العمانية الى وسط البلد وهو ما نجحت فيه بتوفير البيئة الآمنة وإزالة التعديات عن الارصفة والشوارع.