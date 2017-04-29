الحرة نيوز –

ضبطت الكوادر الصحية في بلدية المفرق الكبرى خلال جولاتها التفتيشية في احد مستودعات محل تجاري في مدينة المفرق طنا ونصف الطن من الارز منتهي الصلاحية الى جانب (100) كغم مواد غذائية متنوعة في محالات تجارية جانب الصواب في مسألة الصحةوالسلامة العامة .

وقال المكتب الاعلامي في البلدية ان مادة الارز المضبوطة خالطها “السوس” ما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين مشيرا الى ان البلدية عمدت الى التحفظ على الكميات واتلافها بالطرق البيئية السليمة وتحرير المخالفات بحق اصحاب المحال وسصار الى اتخاذ الاجراءاتالقانونيةواجبةالاتباع حيالهم من قبل الجهات المختصة .

وقال رئيس لجنة البلدية غسان الكايد، ان كوادر الدائرة الصحية في البلدية من خلال جولاتها الصباحية والمسائية ضبطت تلك الكميات، مشيرا الى ان البلدية ستعمد الى تكثيف عمل لجانها الصحية بهدف مراقبة الاسواق والمحال التجارية وضبط المخالفين، خصوصا عرض مواد منتهية الصلاحية في المحال بما يخالف قانون الصحة والسلامة العامة مؤكدا ان البلدية لن تتهاون مع أؤلئك الذين يتلاعبون بصحة المواطنين.