الحرة نيوز –

أكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري،السبت، على ضرورة تسديد المواطنين لإلتزاماتم المالية للبلديات، وذلك خلال تفقده بلديات عجلون الكبرى وكفرنجة والجنيد في المحافظة ضمن الجولات التقييمية التي يقوم بها على البلديات للوقوف على ادائها وخططها الاصلاحية الادارية والمالية.

كما دعا المواطنين إلى ترخيص الابنية غير المرخصة والاستفادة من فترة التمديد حتى عيد الاضحى المبارك، مشيرا إلى ان الوزارة امهلت المواطنين حتى عيد الاضحى لترخيص المباني القديمة غير المرخصة داعيا رؤساء لجانها الى التعاون مع المدارس وطباعة منشورات وتوزيعها على طلبة المدارس لحث الموطنين ودعوتهم الى المبادرة لتسديد ما عليهم من التزامات مالية للبلديات وترخيص الابنية غير المرخصة والاستفادة من فترة التمديد .

وبين المصري اهمية اعطاء اولوية لواقع النظافة في الشوارع العامة والجزر الوسطية والساحات لتعكس الواقع الحضاري للمحافظة التي يشهد حاليا حركة تنزه سياحية نشطه من داخل المملكة وخارجها، مشددا على تطبيق القانون بالعمل على انذار وإغلاق المحال المخالفة التي لا تتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة.

وأوعز المصري خلال الزيارة التي رافقه فيها محافظ عجلون الدكتور فلاح السويلميين والنائبان احمد فريحات والدكتورة صفاء المومني الى بلدية الجنيد بعمل دراسة لحل مشكلة بركة الحصاد المائي في عبين التي تم انشاؤها من قبل مؤسسة نهر الاردن قبل ١٢ عاما وأصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة والسكان المجاورين لها والعمل على اصلاح الاليات المعطلة وتنفيذ الاعمال وفق القوانين والأنظمة والعمل على استكمال بعض مشاريع الخلطة الاسفلتية في مناطق عنجرة والصفا وعجلون وإيجاد حل مع لجنة السلامة العامة لمعالجة وضع نتافات الدواجن وسط المدينة والتي تشكل مخالفات بيئية وإيجاد المكان المناسب لترحيل البسطات من المجمع وإيجاد سوق شعبي بالتعاون مع غرفة التجارة لخدمة المواطنين قبل شهر رمضان المبارك.

وكان الوزير قد استمع من رؤساء لجان البلديات المهندس عبدالفتاح الابراهيم والعميد المتقاعد نظام الزغول والعميد المتقاعد علي البعيرات لواقعها المالي والإداري والخطط الاصلاحية التي تم وضعها لضبط النفقات وتحصيل اموالها واحتياجاتهم من الاليات وعمال الوطن وملاحظات ومطالب المواطنين الذين التقاهم التي تتعلق بالخدمات المختلفة.