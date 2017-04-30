الحرة نيوز –

أوعز وزير العمل علي الغزاوي الى امين عام الوزارة بمتابعة سير واجراءات توفيق الاوضاع والتواصل مع مديريات العمل في الميدان خلال فترة التوفيق وللاشراف على عملية التوفيق لحل أي خلل فني او اداري في حال حدوثه, ورفد المديريات بما تحتاجه من كوادر بشرية ومعدات ولوازم, مشددا على مدراء الميدان ضرورة التسهيل على المراجعين وحل أي مشكلة تواجههم من خلال الصلاحيات الممنوحة.

وأعرب الغزاوي عن شكره لجميع الوزارات والمؤسسات الوطنية الخاصة والعامة ووسائل الاعلام الرسمية والخاصة لمساهمتها بانجاح عملية توفيق اوضاع وقوننة العماله الوافده المخالفه, الامر الذي يمكن وزارة العمل من ضبط وتنظيم سوق العمل الاردني.

من جهة أخرى اشار بيان صادر عن الوزارة الى ان مديريات ومكاتب العمل تستقبل يوميا عدد كبير جدا من اصحاب العمل والعمال للإستفسار او اصدار تصاريح العمل وتجديدها, موضحا ان اغلب طلبات توفيق اوضاع العماله هي الانتقال من القطاع الزراعي الى قطاع الانشاءات وقطاع المطاعم وعمال نظافة في العمارات وهي تشكل النسبة الاكبر من التوفيق.

وناشد البيان اصحاب العمل والعمال ضرورة الالتحاق بصاحب عمل والاستفادة من فترة التوفيق وعلى اصحاب العمل تصويب اوضاع العمال لدى اي مؤسسة تستخدم عمالة وافدة مخالفة تجنبا للعقوبة والاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق اصحاب العمل المخالفين والتي تصل الى اغلاق المؤسسة وتسفير العمال المخالفين على نفقة صاحب العمل, مؤكدا على ان الوزارة بصدد اطلاق حملات تفتيشية مكثفة على كافة القطاعات بالتعاون مع وزارة الداخلية تستهدف العمالة الوافدة المخالفة المقيمة داخل المملكة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على المقترح الذي قدمة وزير العمل علي الغزاوي بتمديد فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافده مدة شهر اضافي حتى تاريخ 15/5/2017 الشهر المقبل, حيث سيتم التمديد بدون اي تعديل على اي من التعليمات والاسس الصادرة بهذا الخصوص ولكن دون منحهم إعفاءات على رسوم إصدار التصاريح.