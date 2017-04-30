الحرة نيوز –

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام إن مجموعات الأمن الوقائي العاملة على مراقبة ورصد والتحقيق في التعديات الواقعة على بعض الرادارات المنتشرة في مختلف طرقات المملكة تمكنت من تحديد هوية احد هؤلاء المعتدين والذي قام بتحطيم إحدى الكاميرات الموجودة في العاصمة بعد ان استغل خلو الشارع من المارة .

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان ورد ، أن مجموعات الأمن الوقائي تمكنت بعد التأكد من إرتكاب المشتبه به لذلك الجرم من خلال التحقيقات والتقنيات الفنية الحديثة والمعلومات التي توفرت لديهم من تحديد مكان تواجده و ضبطه حيث اعترف بالتحقيق معه انه وأثناء مسيره في الشارع العام بالقرب من حي القيسية في العاصمة استغل خلو الشارع من الماره واقدم على تحطيم إحدى كاميرات الرادار الموجوده هناك بواسطة مطرقة كانت بحوزته وغادر المكان بعد ذلك.

وتابعت انه سيتم احالة المقبوض عليه الى مدعي عام محكمة امن الدولة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.بعد انهاء التحقيق معه , لينال عقابه الرادع لجرمه و لما سببه من اضرار بالممتلكات العامه .

هذا وأكدت مديرية الأمن العام أن تحقيقاتها ومتابعتها مستمره لكافة الحوادث والقضايا المتعلقة بالاعتداء على الرادارات المنتشره في طرقات المملكة ، لالقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث والتعدي على الممتلكات العامه التى هي ملك لكل مواطن أردني والتي وضعت للحد من الحوادث المرورية ومراقبة السراعات الزائده والقاتله التي تشهدها بعض طرقاتنا ,كما هو معمول به في مختلف دول العالم الساعية للحد من ضحايا تلك الحوادث .

وقدمت مديرية الأمن العام شكرها لكافة المواطنين الغيورين الذين يساندوا رجال الأمن العام في واجباتهم ويقدموا كل مالديهم من معلومات في ما يتعلق بتلك القضايا .