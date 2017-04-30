الحرة نيوز –

شيئ لايعقل بل لايصدقه عقل ..من يصدق أن الأجهزة المختصة تلاحق مواطن بدوي بسيط فتقوم بمصادرة خمسة كروزات دخان أشتراها للاستخدام الشخصي كونه يسكن في منطقة نائية وبعيدة عن مكان سكنه حيث أعتاد التسوق وشراء وشراء مايحتاجه من المحلات التجارية مرة واحدة

هذا ماأعتاد عليه منذ فترة طويلة بل فهذه هي طبيعة المواطنين البدو الذين يسكنون في المناطق البعيدة عن الأسواق أو المناطق النائية

اذن هذا الشخص ليس من المهربين ولا يوجد أي علاقة تربطه بهم

تم مصادرة خمسة كروزات دخان كانت بحوزته وتغريمه مبلغ 130 دينارا

لو كان المواطن المذكور من المهربين لأشترى كميات كبيرة

هذه القضية تفتح ملف التهريب كما تطرح العديد من التساؤلات كما تدعونا لمطالبة الأجهزة المختصة للقيام بواجبها وملاحقة كبار المهربين