الحرة نيوز –

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أطلقت حركة المبادرة الوطنية وحملة “بادر”، الأحد، حملة واسعة لمقاطعة البضائع “الإسرائيلية”، على الصعيدين المحلي والدولي دعما لإضراب الأسرى.

وأعُلن رسميا عن الحملة من خلال بيان مشترك صادر عن حركة المبادرة وحملة “بادر”، جاء فيه: “الاحتلال الإسرائيلي لن يرتدع ويخضع لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام في سجونه، إلا إذا دفع الثمن وتم الضغط عليه بالقوة”.

وأكد البيان على أن حركة المبادرة وحملة بادر، تقومان بجهود مكثفة على الصعيد الدولي لتصعيد حملة مقاطعة الاحتلال “الإسرائيلي”، وفرض عقوبات عليه في جميع دول العالم، واستنهاض المتضامنين والمؤسسات الحقوقية والدولية لإسناد الأسرى.

ودعا البيان أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى نصرة الأسرى المضربين عن الطعام بالمشاركة في حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتصعيد المقاومة الشعبية.