الحرة نيوز –

اكدت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني على الإخوة المواطنين ضرورة إتباع كافة الإرشادات التي تحد من وقوع حوادث الغرق وعدم الاستهانة بمفهوم السلامة الشخصية والتقيد بالتعليمات والإرشادات الوقائية الخاصة بممارسة رياضة السباحة وضرورة إتباع ما يلي :

.1 مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب والاقتراب من المسطحات المائية تجنباً لوقوع حوادث الغرق .

.2 عدم السباحة في المسطحات المائية غير المخصصة لممارسة هذه الهواية مثل السدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية

.3الابتعاد عن ممارسة الصيد في السدود لما تشكله من خطورة على حياة الأشخاص.

4.عدم محاولة إنقاذ أي شخص غريق دون معرفة بأصول السباحة.

.5 الالتزام بإرشادات الشواخص التحذيرية المثبتة بالقرب من المسطحات المائية المختلفة .

.6 الابتعاد عن حواف مصادر المياه المفتوحة تفادياً لخطر الانزلاق فيها .