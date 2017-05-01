الحرة نيوز – محمد الحريري

قام عدد كبير من سكان الرصيفة بتوكيل محامي لرفع قضية على سيدة محتالة أخذت ملايين الدنانير من التجار وغيرهم من المواطنين ولم تقم باعادة المبالغ لهم

وفي تفاصيل هذه القضية فأن المذكورة (م ، ن ) كانت توهم المواطنين بالحصول على أرباح بعد حصولها على أموالهم ووفق ماذكر عدد منهم للحرة فقد كانت في البداية تدفع لهم أرباحا من جراء توظيف نقودهم غير أنها أمتنعت عن دفع أي مبالغ لهم لفترة طويلة من الوقت حيث أكتشفوا أنها غادرت الأردن متوجهة الى مصر مما دفعهم لتوكيل محامي لملاحقتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها غير أنها ولغاية هذه اللحظة مازالت متواجدة في مصر ولم يتم جلبها من قبل الانتربول الدولي مما دفع المواطنين للقلق على مصير أموالهم

ونتيجة لما قامت به أصيب أحد المواطنين بجلطة وتوفي على الفور بعد أن أحتالت على زوجته حيث قامت الأخيرة ببيع مصاغها الذهبي

كما أحتالت على شقيق نائب معروف في الرصيفة

وتشير المعلومات أيضا أنها كانت تشتري الأجهزة الكهربائية من التجار ثم تبيعها بأسعار محروقة مما أثار استغراب الكثير من التجار المنافسين معتقدين أن احدى وكالات بيع الأجهزة الكهربائية المعروفة قامت بتخفيض أسعارها

القضية المذكورة مرشحة لتأخذ بعدا أكثر خطورة بسبب وقوع عدد كبير من مواطني الرصيفة ضحية للمحتالة المذكورة

وفي تطور لاحق ألقت الأجهزة المختصة القبض على شقيقها للاشتباه بتورطه معها حيث مازال رهن التحقيق منذ أسبوعين

المزيد من التفاصيل في تقارير لاحقة